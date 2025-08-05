KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : gül-feşan


05 Ağustos 2025 23:16
Teiaş Mülakat

Arkadaşlar mülakata gireli 2 ay oldu hala bı ses seda yok sonuçlar hakkında bilgisi olan varmı ne zaman açıklanacak


Hdhdhdh
Aday Memur
05 Ağustos 2025 23:18

Birde normalde diğer kurumların mülakatlarında herkes yorum yapıyor konuşuyor teiaş mülak


Hdhdhdh
Aday Memur
05 Ağustos 2025 23:19

Teiaş mülakatına girenlerden kimse birşey yazmıyorda sormuyorda heralde tek merak eden benim

Toplam 2 mesaj

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