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Editörler : Lanet


06 Ağustos 2025 01:06
TOKİ BEYPAZARI

Çok uzun süre beklenen Beypazarı 2. Etap TOKİ konutları Şubat ayında hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı.Ancak evlerde eksikler o kadar çok ki insanlar taşınamıyorlar..En önemlisi su sorunu halledilemedi..Yetkililerden çok acil olarak başta su problemi olmak üzere tüm eksiklikleri tamamlamalarını rica ediyorum..

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