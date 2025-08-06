Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


06 Ağustos 2025 06:15
Aile Birliği Tayin Sonuçları Hakkında
Gün içinde saat kaç gibi açıklayacaklar sonuçları? Mebbisten mi bakıcaz?

Ferhatsrn
Aday Memur
06 Ağustos 2025 07:03
Ağaların keyfine gelmiş netlik yok.

Serdes
Aday Memur
06 Ağustos 2025 08:30

Personel meb üzerinden


Kuskusuz
Genel Müdür
06 Ağustos 2025 09:22

Hocam, hic belli olmuyor. Öğleden once açıklandı mi hoc bilmiyorum hatırlamıyorum ama genelde akşam üzeri, gece yarısı hatta ertesi güne doğru açıklandığı bile oluyor. Bilgisayar basinda beklememenizi tavsiye ederim. Gününüzü heba etmeyin.


Mehmet215906
Aday Memur
06 Ağustos 2025 09:40

Geçen yıl 19.40'ta açıklanmıştı.

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