Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


06 Ağustos 2025 07:37
Sağlık mazereti tayininde pdc engeli

Merhaba sağlık mazereti tayini yaptım ama pdc uygun olmadığından ilçeye tayinim yapıldı. 1 yıldan fazladır ilçedeyim halâ pdc uygun değil merkeze geçemiyorum nasıl bir yol izleyebilirim bakmakla yükümlü olduğum kişiyle birlikte merkezde yaşıyorum

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