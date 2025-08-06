Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : gül-feşan


06 Ağustos 2025 10:25
Engelli Memur Emekli Maaşlarerı Hk.

Herkese merhaba. Ekim 2008 sonrası memur olanlar 5510 sayılı kanuna göre istihdam edilmiş durumdalar. Öncesinde geçerli olan 5434 sayılı kanuna göre en düşük emekli memur aylığı Temmuz 2025 itibari ile 21319 TL. 70 bin civarı engelli memur arkadaşımız bu maaş tutarını 15 yıl sonunda hatta 20 yıl sonunda emekli olmak istese, rüyasında bile göremez maalesef, 5510?a göre. Taban aylığın düşük olması nedeniyle ödenen primlerle bu emekli maaşını hak etmek imkansız durumda. Devlet desteği ile 16881 TL alabiliriz en fazla. O da asıl maaşımız bu tutara geçene kadar zam göremeden bu tutarı almaya devam ederiz maalesef! Bu nedenle tüm memurlara bu taban aylık uygulansa keşke ama madem ki bu olamayacak; engelli memurlar için 5434'e göre belirlenen bu ?en düşük memur emekli aylığı? üzerinden maaş bağlanması ile ilgili çalışma yapılması gerekli. 8. Dönem Toplu Sözleşmede bunu gündeme getirtemez miyiz arkadaşlar? İyi çalışmalar herkese.

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