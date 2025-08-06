Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


06 Ağustos 2025 10:27
Nedir bu sitenin reklam çılgınlığı

Saniyede 10 tane reklam kapatıyoruz. Birini kapatıyorsun ikinci çıkıyor onu kapatıyormuşum başka bir reklam çıkıyor. Ekranı her yenilediğinden tekrar tekrar reklam çıkıyor. YETER DA YETER. Amazon ormanlarında yürüyor gibi hissediyorum. İyice cılkını çıkardınız. Bir de tam ekran geliyor. Böyle bir şey olamaz . Düzenleyen kimse hiç kullanmıyor mu yav bu siteyi. Şu sözleşme süreci bitsin kapatacam o kadar nefret ettirdi.


Balik776
Memur
06 Ağustos 2025 10:47

Kardeşim telefonunu aç ayarlar, ag ve internet, daha sonra özel dns yazan yere: dns.adguard.com yaz. Sadece memurlar net degil tum sitelerdeki abuk subuk reklamlara veda et. Bin kere yazdık . başka kurtulusu yok.


Saglıkççı
Aday Memur
06 Ağustos 2025 11:03

Teşekkür ederim. Güvenlik açısından yapmadım bunu. Bence gerek de kalmamalı. Sitenin düşünmesi lazm


kim bu adam
Aday Memur
06 Ağustos 2025 11:45

Bende tek şikayetçi benim zannediyordum. Harbiden abarttılar. Buraya bilgi alalım ses getirelim diye giriyoruz. Sanki bir hizmet sunuyor gibi reklam yayınlıyorlar utanmasalar premium satacaklar. Millet girmeyi bıraksa unutulacak gidecek site. Tamam 3&5 tane koy ama dk başı bu ne yeter...


çokçalışan
Aday Memur
06 Ağustos 2025 11:51
Doğru düzgün haber yapmayı bilmiyorlar ama reklam almaya geldi mi her yeri reklam sitenin. Amatör site ne bekliyorsunz ki

Exsoso
Aday Memur
06 Ağustos 2025 12:11

Bunu bende paylaşacaktım ama kaldıracaklar zaten diye paylaşmadım. Tam yorum yapıyorum cümlenin yarısındayım reklam geliyor acayip kıl oluyorum.


elektronik49
Şube Müdürü
06 Ağustos 2025 12:59

Memurlar.net olmuş reklamlar.net.

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