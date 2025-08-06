Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


06 Ağustos 2025 10:30
Taşınır Kayıt Yetkilisine Farklı Bir Ek Görev Verilebilir mi?

Merhaba arkadaşlar idarecim taşınıra ek taşınırla ilgisi olmayan ek bir görev vermek istedi ben bunun şifaen olmayacağını konsolide yetkilisine danışmam gerektiğini söyledim kendisi izinde olduğu

için ulaşamadım. sizlerin bilgisi var mıdır? yönetmelik vs göreve ek görev verilip verilemeyeceği konusunda yardımlarınızı bekliyorum.

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