Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


06 Ağustos 2025 12:00
Malmüdürlerinin Türkiye Geneli Son Durumu

Değerli Arkadaşlar,

Osmanlı döneminin devlet teşkilatı yapılanmasında en eski birimlerinden biri olan mal müdürlüklerinin kapanma sürecinde yaşadığımız sorunlar ve önümüzdeki belirsizlik süreci için paylaşımlarınızı bekliyoruz....

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