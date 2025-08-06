Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


06 Ağustos 2025 12:09
Doğum izni

37. haftaya kadar çalışabiliyor muyuz, ayrıca 2026 yılında toplam 40 gün iznim olacak, doğum öncesi kullanmak zorunda mıyım doğum izni bitince 40 gün kullanabiliyor muyum


slm08
Genel Müdür
06 Ağustos 2025 12:59

32 de çalışabilir rapor alacaksınız 37 de çıkmak zorundasınız, izinlerinizi evet doğumdan sonra kullanabilirsiniz ücretli izinleriniz bitince eklersiniz


umuttisigi
Aday Memur
06 Ağustos 2025 13:09
teşekkürler
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