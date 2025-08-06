Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


06 Ağustos 2025 12:29
Taksirle yaralama trafik kazasi

İyi günler bir trafik kazasına karıştım karşı tarafın ayağı kırıldı bundan dolayı taksirle yaralamadan soruşturma başlatıldı ifade felan verdim. İddaaname hazırlanıp yargılama safhasına gecilirse. Kurum bana soruşturma baslatirmi yada bakanlik


mondialu
Aday Memur
06 Ağustos 2025 12:34

Ayriyetten alkolmetrede 0 çıktı olay yerinden kaçmadım yaralı ambulansa binene kadar yanında durdum o hatalı olmasına karsin şikayetçi olmuş . Trafik polisleri kaza tespit tutanağını yanlış tutmus gectigim yerde trafik lambası olmamasına rağmen çizimde sokağın köşesine trafik ışığı koyup ışık ihlalinden beni kusurlu bulmuş. Kamera kayıtları soruşturmaya karakol tarafından eklenmiş orda zaten karşı tarafın suçlu olduğu açıkça gözükmekte ben durdugum halde bana motoruyla emniyet şeridinden gelip on tampona sürtüp durmayıp 30 metre ilerde dengesini kaybedip düşüp ayağı kirildi


E.Kayı Han
Editor
06 Ağustos 2025 13:03

Hangi kurumda çalışıyorsun

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