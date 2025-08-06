KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan


06 Ağustos 2025 12:35
iadeli posta ile evraklar kaç günde gider ve mantıklı mı?

bulunduğum şehirden bi 650km uzağa evrak teslim etmem lazım

7 iş günü içinde ulaşır mı acaba yoksa risk almayayıp otobüs ile mi gideyim? iadeli posta ile tahmini kaç iş gününde ulaşıyor bu süreci hızlandırmanın başka yolu yok mu ekstra ücretle

7 günüm var.


makinecibartın
Aday Memur
06 Ağustos 2025 13:09
Sevgili Peter Parker. Ağ ata ata gitsen 2 günde varırsın
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