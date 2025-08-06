Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : E.Kayı Han


06 Ağustos 2025 13:35
Çalıştığın Kurumda Yüksek Lisans Yapmak

Merhaba,

Şu konu acaba kimin tasarrufundadır diye merak ediyordum:

Kadrolu öğretim görevlisi olarak çalıştığım kurumda indirimli yüksek lisans yapabiliyorum fakat haftalık 20 saatlik çalışma yüküm ile yüksek lisans derslerim çakışıyor.

Forumda konuyla ilgili diğer başlıkları inceledim fakat çalıştığın kurumda yapmak konusunda bir bilgiye erişemedim. Tecrübesi olan biri varsa ve yardım edebilirse sevinirim.

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