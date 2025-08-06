Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


06 Ağustos 2025 14:25
2025 yılı Sağlık Bakanlığı Kurumlararası Naklen Atama Kurası hakkında bilgisi olan var mı?

Merhaba arkadaşlar Kurumlararası Başvuru Sağlık Bakanlığında ne zaman açılıyor

Bu kura tam olarak nasıl yapılıyor, başvuru şartları neler?

Ne zaman başlıyor, hangi tarihlerde yapılıyor?

Daha önce başvuru yapan varsa süreci anlatabilir mi?

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