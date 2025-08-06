Memurun zam beklentisi gerçeklerle uyuşmuyor

Olur mu canım? Yanlışınız olmasın? Ali reyiz göğsünü gere gere 88 demişti. Şaka bir yana, vallahi 1 de verseler üzülmem. Allah'a şükür hiç bu ve diğer hiçbir sendikaya üye olmadım, olmam da... Üye olan memurlar düşünsün

Olur mu canım? Yanlışınız olmasın? Ali reyiz göğsünü gere gere 88 demişti. Şaka bir yana, vallahi 1 de verseler üzülmem. Allah'a şükür hiç bu ve diğer hiçbir sendikaya üye olmadım, olmam da... Üye olan memurlar düşünsün