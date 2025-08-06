Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


06 Ağustos 2025 14:28
Memurun zam beklentisi gerçeklerle uyuşmuyor

Evet arkadaşlar Ali yalçının bugün konuk olduğu NTV nin memur zammı ile ilgili attığı başlık bu , haberin içeriğinde 2026 sonu için beklenen enflasyonun %12 olduğu bu yüzden 6+6 zam yapılmasının muhtemel olduğunu söylüyorlar, şimdiden bu yönde bir algı başladı, memurlar olarak sesimizi duyurmazsak, bu algılara sessiz kalırsak korkarım bu oranda zam alacağız, tünelden önceki son çıkış bu https://www.ntv.com.tr/ntvpara/memur-ve-memur-emeklileri-yuzde-88-zam-istiyor-merkezin-beklentisizammisekillendirebilir,Gm6ryM2oUEetgxXf-VpA3Q


çokçalışan
Aday Memur
06 Ağustos 2025 14:42
Özür dileyerek bu tam oç liktir

çokçalışan
Aday Memur
06 Ağustos 2025 14:43
Hepsini Allaha havale ediyorum Ali Allah seni bildiği gibi yapsın. Sen yeterince bizlerin ahına girdin hakkımı sana helal değildir.

Lalo Salamanca
Şef
06 Ağustos 2025 15:06

Şimdi bu haber kanalları toplu sözleşme bitince 2 yıllık zammı sanki bir seferde veriyorlarmış gibi bir algı yapacaklar üzerine 1/4 eşi çalışmayan 3 çocuklu memur maaşını yazarak oradan da bir algı yapacaklar, sonra halk da gelecek siz 100 bin tl para alıyorsunuz diye bize saracak, ben bunların bilinçli yapıldığını düşünüyorum


Kualalumpur1
Memur
06 Ağustos 2025 15:20

Seçime kadar zırnık koklatmazlar


saglıkcıbey
Aday Memur
06 Ağustos 2025 15:40
Olur mu canım? Yanlışınız olmasın? Ali reyiz göğsünü gere gere 88 demişti. Şaka bir yana, vallahi 1 de verseler üzülmem. Allah'a şükür hiç bu ve diğer hiçbir sendikaya üye olmadım, olmam da... Üye olan memurlar düşünsün
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