Ali Yalçın'ın öğretmenlerle ilgili bir şey söylememesi.

Bugün memursen genel başkanı sayın Ali YALÇIN bey NTV yayınında konuştu programda özellikle akademisyenlerin, şube müdürü, muhendislerin ücret konusunu düşük olduğunu dile getirdi ama öğretmenlerin ek dersi ya da maaşı hakkında özel bir şey demedi ben izledim duymadım siz duydunuz mu?

Memursenin yaklaşık 1 milyon üyesinin 420 bini eğitimbirsenli nereden baksan yarı yarıya ama program da bir açıklama görmedim öğretmene özel

Bana tuhaf geldi