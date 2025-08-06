Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


06 Ağustos 2025 14:28
Ali Yalçın'ın öğretmenlerle ilgili bir şey söylememesi.

Bugün memursen genel başkanı sayın Ali YALÇIN bey NTV yayınında konuştu programda özellikle akademisyenlerin, şube müdürü, muhendislerin ücret konusunu düşük olduğunu dile getirdi ama öğretmenlerin ek dersi ya da maaşı hakkında özel bir şey demedi ben izledim duymadım siz duydunuz mu?

Memursenin yaklaşık 1 milyon üyesinin 420 bini eğitimbirsenli nereden baksan yarı yarıya ama program da bir açıklama görmedim öğretmene özel

Bana tuhaf geldi


Soner Eraslan
Memur
06 Ağustos 2025 14:47
elimizdekilerden olmazssak bu bile başarıdır diyorum, üstüne diyecek birşeyiniz var mı ? ve bu yoruma rekor beğeni bekliyorum.

batman123
Aday Memur
06 Ağustos 2025 14:52
başkanıma güveniyorum hakkımızı koruyacaktır

786786
Aday Memur
06 Ağustos 2025 15:01

%15 +10 bin seyyanen veya üzerinde alınan her şey benim için yeterlidir beklentim karşılanmış olur teşekkürler


m.r_f
Daire Başkanı
06 Ağustos 2025 15:04

Tatlı rüyalar.

786786, 1 saat önce

%15 +10 bin seyyanen veya üzerinde alınan her şey benim için yeterlidir beklentim karşılanmış olur teşekkürler


JohbnWickk
Aday Memur
06 Ağustos 2025 15:50

Buradaki konu zam değil öğretmenlere karşı tutum olmalı.

Bir sendikanın yüzde kırkıından fazlasını bir sadece bir meslek grubu oluşturuyorsa bir tv programında özel olarak "öğretmenlerimizin" ya da "öğretmen arkadaşların" ya da " öğretmenlerin" şu sorunu da var diyebilir özel olarak.


deya
Şef
06 Ağustos 2025 16:00

Arkadaş, iştir kişinin ayinesi, lafa bakılmaz.

Siz daha önce hangi toplu sözleşmede 6 aylık dönem sonunda enflasyon farkı almadığımızı hatırlıyorsunuz.

Eğer bir sözleşme sonucunda dönem sonunda enflasyon farkı alıyorsak o sözleşme hiç bir işe yaramaz, sözleşmeyi yapanlarda kul hakkı ve vebal den Allah katında kendini kurtaramaz.

batman123, 1 saat önce
başkanıma güveniyorum hakkımızı koruyacaktır
Toplam 6 mesaj

Çok Yazılan Konular

Belletmenlik Puanı uygulamasının durdurulması.Sahte DiplomaÖMK'da Yeni Kılavuz Bekleyişi (Başöğretmenlik/Uzman Öğretmenlik)Aile Birliği Mazereti Yer DeğişikliğiAile Birliği Tayin Sonuçları HakkındaMüdür yardımcılığında 4 yıl süresi dolanlar40 dakikalık ders süresi öğrenciler için çok fazlaŞeflik yapmak değer mi gerçekten?Ali Yalçın'ın öğretmenlerle ilgili bir şey söylememesi.Hizmetiçi Eğitim Olmaması Rezaleti..

Sözlük

Ss 1 herostratus 2 Bugün olanlar 3 hacettepe 1 uzaklaşma isteği 1 park halindeki araca çarpılması 2 milis 1 FİLİSTİN VE ITRAIL 3 asgari ücretle çalışıp ıphone5 kullanmak 2 keçe 1

Son Haberler

Bakanlık Adı Kullanılarak Yapılan Dolandırıcılıklara Dikkat!Ankara'da koca dehşeti! TBMM personeli kadın öldürüldüAYM: İçeriği olmayan HTS kayıtları tutuklama gerekçesi olmazİBB soruşturmasında iş insanı Sarp Yalçınkaya ikinci kez ifade verdiGöreve iade edilen Abdurrahman Tutdere mesaisine başladı

Editörün Seçimi

Kamu İşçisi ile Memur#sonuçyoksaistifamemursenMemura yüzde 6 işçiye yüzde 24Yeni işçi maaşı en düşük 75 bin2025 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.Kamu işçisi zam teklifi ;)Toplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?