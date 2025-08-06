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06 Ağustos 2025 14:37
Bi Moladan Kaçın Buraya Gelin

Atış serbest


1aysemm
Aday Memur
06 Ağustos 2025 14:39

Hüloooo:))


Zayt
06 Ağustos 2025 14:40

heyyhoo

1aysemm, 2 saat önce

Hüloooo:))


üçtunçtashoşhashoşaf
Aday Memur
06 Ağustos 2025 14:43

Burda kızlar teklif ediyo dediler :D


Gintoki. Sama.
06 Ağustos 2025 14:46

Şoko parti yapacak mıyız?


Zayt
06 Ağustos 2025 14:47

aha kızlar teklif ediyorsa bura cennet olur : D:D

üçtunçtashoşhashoşaf, 2 saat önce

Burda kızlar teklif ediyo dediler :D


Zayt
06 Ağustos 2025 14:49

parti dediğn neki kööpenn olsun reiz :D

Gintoki. Sama., 2 saat önce

Şoko parti yapacak mıyız?


Gintoki. Sama.
06 Ağustos 2025 14:51

wuuu huuu...

Köpük de olsun :D

Zayt, 1 saat önce

parti dediğn neki kööpenn olsun reiz :D


üçtunçtashoşhashoşaf
Aday Memur
06 Ağustos 2025 14:52

Parti gece olsun şu an çok sıcak :)


Zayt
06 Ağustos 2025 14:54

köpüksüz partiye parti demem D:D ula hoşaf aklın fikrin hamamda :D


Gintoki. Sama.
06 Ağustos 2025 14:58

Adam abdestli gezmiyor ki... :D

Zayt, 1 saat önce

köpüksüz partiye parti demem D:D ula hoşaf aklın fikrin hamamda :D


Magentha
Aday Memur
06 Ağustos 2025 14:59

iki kişilik yer açın ben geldim :))))


Zayt
06 Ağustos 2025 15:02

ahahahaha 7/24 he mi : DD mage iki kişilik yere sığar mısın :D


bacilis
06 Ağustos 2025 15:02

tamam ya bende gelim bari :)


Zayt
06 Ağustos 2025 15:06

bacilis hoş gelmişsen sefalar getirmişsen ağam :D


güzelşeyler
Aday Memur
06 Ağustos 2025 15:06

Ee geldiiikkk,nolacak şindi:)


Zayt
06 Ağustos 2025 15:09

güzel şeyler olacak sayın güzel şey :D


güzelşeyler
Aday Memur
06 Ağustos 2025 15:11

Temennimizdir;het daim güzel şeyler olsun,sayın Zayt:)


bacilis
06 Ağustos 2025 15:11

hoşbuldum eyvallah :)


Zayt
06 Ağustos 2025 15:12

güzel şey ; benim nu temenniyi de çaldılar artık öyle umudum beklentim temennim yok : D


Magentha
Aday Memur
06 Ağustos 2025 15:39

janjan senin üzerine otururum hehehehe :)

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