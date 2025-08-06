Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
Editörler : Lanet


06 Ağustos 2025 15:02
Güncel kamu işçisi maaşı ne kadar?

Net maaş ne kadar? Ek ödemeler ne kadar? İkramiyesi, tediyesi, mesaisi, yol, yemek, enflasyon farkı vs. 12 aya böldüğümüzde ele geçen net para ne kadar?

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