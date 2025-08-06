Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


06 Ağustos 2025 15:24
Memura acilen 20.000 TL Seyyanen Zam Yapılması Gerekir!

Kamu işverinin Memura önce 20.000TL Seyyanen Zam Vermesi Gerekir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 yılında yaptığı konuşmada En Düşük Memur Maaşının, işçi maaşından yüksek olacağı söylenmişti. 2025 deki sözleşmeler yine dengeyi bozdu.

2025 Temmuz da taşerondan geçen kamu işçisi giydirilmiş (ikramiye, tediye, nakdi yemek, giyecek, yakacak, yol yardımı vs) olarak 70.000 TL alacak, üniversite mezunu sınavla gelen Memur 50.000 TL Alacak.

Yok Öyle Adaletsizlik! Önce Maaşları eşitleyin sonra 2026 ve 2027 zammını görüşürsünüz!


akabeli3206
Aday Memur
06 Ağustos 2025 15:40

en azından istanbul ankara ve izmirde görev yapanlara kıra ardımı yapıldın 20000 tl cik


saglıkcıbey
Aday Memur
06 Ağustos 2025 15:48
Çok haklısınız

emrahüzülmez
Memur
06 Ağustos 2025 15:55

Sadece o 3 büyükşehir demi memurlar kira veriyor? Bize versinler de diğerleri ne nane yiyorsa yesin mi diyorsun? Yazık bu kafadaki ayrımcılığa...

akabeli3206, 37 dk. önce

en azından istanbul ankara ve izmirde görev yapanlara kıra ardımı yapıldın 20000 tl cik

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