Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


06 Ağustos 2025 15:30
98-b sebebiyle hastane kayıtları

Sgk sağlık kayıtlarını hangi yıla kadar görebiliyor. Ben 2005 mesleğe girişliyim, 2005 yılı öncesini görme imkanı var mı?

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