Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


06 Ağustos 2025 15:37
2026 yılı sgk banka promosyonları

evet dostlar zaten maaş zammı ne olacağı belli biz asıl ne kadar banka promosyonu alacağız.geçenlerde öğretmen kardeşime 90,000 tl verdiler .bakalım bizimkiler yonta yonta kaç tl bırakacaklar bize.

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