Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


06 Ağustos 2025 15:55
Eğitimbirsen üyeleri Ah alıyorsunuz, Öğretmen yoksul olamıyor, saf tutmayın artık(!)

BES-AR: 2025 Temmuz Ayı Yoksulluk Sınırı 85 bin 969 lira

Çok Yazılan Konular

Belletmenlik Puanı uygulamasının durdurulması.Sahte DiplomaÖMK'da Yeni Kılavuz Bekleyişi (Başöğretmenlik/Uzman Öğretmenlik)Aile Birliği Mazereti Yer DeğişikliğiAile Birliği Tayin Sonuçları HakkındaMüdür yardımcılığında 4 yıl süresi dolanlar40 dakikalık ders süresi öğrenciler için çok fazlaŞeflik yapmak değer mi gerçekten?Ali Yalçın'ın öğretmenlerle ilgili bir şey söylememesi.Hizmetiçi Eğitim Olmaması Rezaleti..

Sözlük

park halindeki araca çarpılması 2 milis 1 Ss 1 ilk buluşmada pepeçura isterim diyen kız 1 asgari ücretle çalışıp ıphone5 kullanmak 2 uzaklaşma isteği 1 FİLİSTİN VE ITRAIL 3 hacettepe 1 Bugün olanlar 3 herostratus 2

Son Haberler

Bakanlık Adı Kullanılarak Yapılan Dolandırıcılıklara Dikkat!Ankara'da koca dehşeti! TBMM personeli kadın öldürüldüAYM: İçeriği olmayan HTS kayıtları tutuklama gerekçesi olmazİBB soruşturmasında iş insanı Sarp Yalçınkaya ikinci kez ifade verdiGöreve iade edilen Abdurrahman Tutdere mesaisine başladı

Editörün Seçimi

Kamu İşçisi ile Memur#sonuçyoksaistifamemursenMemura yüzde 6 işçiye yüzde 24Yeni işçi maaşı en düşük 75 bin2025 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.Kamu işçisi zam teklifi ;)Toplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?