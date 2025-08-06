Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : gül-feşan


06 Ağustos 2025 16:06
TAŞINIR KAYIT YETKİLİSİNE FARKLI BİR EK GÖREV VERİLEBİLİR Mİ?

Merhaba arkadaşlar sizlere bir sorum olacak sağlık müdürlüğü bağlı birimde Taşınır kayıt yetkilisi olarak görev yapmaktayım. idarecimiz mevcut işime ek olarak hiç alakası bir birimde de çalışmamı talep etti ben olmaz dedim fakat buna karşı çıkabileceğim yazılı kanun tüzük vs bir şey var mıdır? yardımcı olabilecek arkadaşlarımızın fikirlerini bekliyorum

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