KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Cüneyt Barışoglu


06 Ağustos 2025 16:13
32. Dönem POMEM - SGK

Merhabalar,

32. DÖNEM POMEM'i kazandım. Bu süreçte özel bir firmada çalışmaktaydım. İstifa sürecime yakın iş yerindeki yöneticimle sözlü hakaret içermeyen bir tartışma yaşadım. Yöneticim olayı büyüterek işveren tarafından haksız bir şekilde SGK kod 45 ile iş feshimi verdirdi. Şu anda avukatım aracılığıyla hakkımı aramaktaydım. Muhtemelen süreç iş mahkemesine gidecek. Bu durum veya bu kod POMEM'de herhangi bir sorun teşkil eder mi? Bilgisi olan cevap verebilirse sevinirim.

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