Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


06 Ağustos 2025 16:22
Genel Tarım Sayımı

Tarım sayımında görevli personel; Arazi tazminatı, Kontrol Görevi, Seyyar Görev, 5996 gibi halihazırda yapılan işlerin ödemelerini alabilir mi?

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