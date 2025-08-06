Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


06 Ağustos 2025 16:30
Forum

Bu foruma çok yazan biri değilim ama şimdiye kadar öğretmen hakkında güzel bir şey yazınca dislike tuşuna basanlar oluyor nedeni de bu forumda öğretmenden çok başka meslek gruplarının olması

Burada forum başlığında Milli Eğitim Bakanlığı yazıyor.

Başka bakanlıklarda çalışıp burada yorum yapan arkadaşlar acaba kendilerini tatmin etmek için de yaşadıkları ilçede ara sıra ilçe milli eğitim müdürlüklerine de gidiyorlar mı ? :) :)


Soner Eraslan
Memur
06 Ağustos 2025 17:44
hocam emin ol o yapanlar öğretmen ve bu gerçekten üzücü bir durum.
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

ÖMK'da Yeni Kılavuz Bekleyişi (Başöğretmenlik/Uzman Öğretmenlik)Belletmenlik Puanı uygulamasının durdurulması.Aile Birliği Tayin Sonuçları HakkındaSahte DiplomaAile Birliği Mazereti Yer DeğişikliğiAli Yalçın'ın öğretmenlerle ilgili bir şey söylememesi.Müdür yardımcılığında 4 yıl süresi dolanlarŞeflik yapmak değer mi gerçekten?40 dakikalık ders süresi öğrenciler için çok fazlaHizmetiçi Eğitim Olmaması Rezaleti..

Sözlük

uzaklaşma isteği 1 ilk buluşmada pepeçura isterim diyen kız 1 FİLİSTİN VE ITRAIL 3 Ss 1 keçe 1 park halindeki araca çarpılması 2 herostratus 2 asgari ücretle çalışıp ıphone5 kullanmak 1 hacettepe 1 Bugün olanlar 3

Son Haberler

50 Yaşındaki 5 Çocuk Annesinden Üniversite Birinciliği!Borsa günü yükselişle tamamladıVali ve Sağlık Müdüründen Kayseri Şehir Hastanesinin Sorunlarına Çözüm SözüDMM: '400 akademisyen sahte diplomayla atandı' iddiası asılsızGana'da helikopter kazası: 2 bakan hayatını kaybetti

Editörün Seçimi

Kamu İşçisi ile Memur#sonuçyoksaistifamemursenMemura yüzde 6 işçiye yüzde 24Yeni işçi maaşı en düşük 75 bin2025 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.Kamu işçisi zam teklifi ;)Toplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?