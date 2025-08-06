Bu foruma çok yazan biri değilim ama şimdiye kadar öğretmen hakkında güzel bir şey yazınca dislike tuşuna basanlar oluyor nedeni de bu forumda öğretmenden çok başka meslek gruplarının olması

Burada forum başlığında Milli Eğitim Bakanlığı yazıyor.

Başka bakanlıklarda çalışıp burada yorum yapan arkadaşlar acaba kendilerini tatmin etmek için de yaşadıkları ilçede ara sıra ilçe milli eğitim müdürlüklerine de gidiyorlar mı ? :) :)