Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


06 Ağustos 2025 16:47
2026-2027 Zam Oranları
Maliye bakanının açıklamalarından sonra kaç ne kadar zam bekliyorsunuz ?

deniz_marqez
Şef
06 Ağustos 2025 18:01

İsciler beklenen enflasyona göre zam almadıki.

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