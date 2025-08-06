Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


06 Ağustos 2025 19:06
Sendikacılık lağvedilmeli
Her ay sendikalara üye olan her bir memur için devletin kasasında çıkan 490 lirada herkesin hakkı var. Neden bu meblağları sendikalara verirsiniz? Hadi verdiniz diyelim, bu paraları denetleyen var mı? Her ay verilen bu milyonlarca paralar nereye gidiyor? Acilen ya sendikaların parası kesilmeli, ya da hepsi lağvedilmeli.

saglıkcıbey
Aday Memur
06 Ağustos 2025 19:09
*330 lira

Memurilanlari
Memur
06 Ağustos 2025 19:16

Sendika parasını neden devlet ödüyor? Devletin bu işe karismamasi lazım. Her üye cebinden para ödesin ki tepesine çöksün sendikanın.

Parasını devletin ödediği sendika senin talebin için uğraşır mı? Parayı veren düdüğü çalar.


Balik776
Memur
06 Ağustos 2025 21:04

Aslında iyi bir avukat ile dava açılmalı. Bu yanlış karardan dönülmeli. Sonuçta 1 milyon sendika üyesinin parasını. Tüm halk ödüyor. 500 tl ile çarparsan aylık her ay 500 milyon para devletin kasasından gidiyor. Bu para senede eski para ile 6 katrilyon yada Simdiki para ile 6 milyar tl yapar. Hiç birşey yapamasan da devlet bununla bir sürü sosyal tesis yapıp bunu kendine gelire dönüştürebilir. Kamu da tasarruf olmalı çok saçma ekonomi bakanının bunu görmesi lazım. Düşünsene bu paralara devlet kaç tane halı saha yaptırır ve gelirin devlete geri geldiğini düşün.. Yazık çöpe gidiyor vergiler.

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