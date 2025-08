Sendikacılık lağvedilmeli

Her ay sendikalara üye olan her bir memur için devletin kasasında çıkan 490 lirada herkesin hakkı var. Neden bu meblağları sendikalara verirsiniz? Hadi verdiniz diyelim, bu paraları denetleyen var mı? Her ay verilen bu milyonlarca paralar nereye gidiyor? Acilen ya sendikaların parası kesilmeli, ya da hepsi lağvedilmeli.

Her ay sendikalara üye olan her bir memur için devletin kasasında çıkan 490 lirada herkesin hakkı var. Neden bu meblağları sendikalara verirsiniz? Hadi verdiniz diyelim, bu paraları denetleyen var mı? Her ay verilen bu milyonlarca paralar nereye gidiyor? Acilen ya sendikaların parası kesilmeli, ya da hepsi lağvedilmeli.