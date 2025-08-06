Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


06 Ağustos 2025 19:54
Mehil süresinde maaş durumu

iller arası tayinim çıktı 3 eylülde ayrılış yapacağım mehil süresinde maaş durumu ne oluyor eylül 15 de maaş yatar mı başlayış sonrasında yeni kurum mu yatırır maaşı yol ödeneği ne zaman yatıyor ayrılış sonrasında


Balik776
Memur
06 Ağustos 2025 20:27

Ertesi gün hemen göreve başlamalısın bu ayın maaşında sıkıntı çıkar


Balik776
Memur
06 Ağustos 2025 20:29

Görevden ayrıldığın andan itibaren eski kurumunla ilişiğin kesilir muhasabe çıkışını verir. Yeni kurum yatırır tabi zamanında göreve başlarsan.. Yol ödeneği 1 2 hatta 3 haftayi bulabilir. Genelde 1 haftaya hesabına geçer.


E.Kayı Han
Editor
06 Ağustos 2025 20:45

Maaşlar genel olarak 7si ile 12si arasında yapılır. Bu tarihler arasında mehil izninde olursanız 15inde maaş alamazsınız.

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