Sözleşmeli Öğretmen Olup Mazeret Tayinine Başvuran Var mı?

Merhaba hocalarım,

Bu yazın sözleşmeli öğretmen olup mazeret tayini için belgelerini teslim eden var mı?

Ben temmuz ayında ilçeye teslim ettim onlar ile yolladılar il ise ankaraya yolladı ve sonucu bekliyorum. Araştırmama göre geçen yıl yaz aylarında başvuranların sonucunu 2 eylül tarihinde açıklamışlar.

Sayıca az olduğumuz için birbirimizi tanırsak birbirimizi süreçten haberdar edebiliriz.