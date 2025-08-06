Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


06 Ağustos 2025 20:39
Müdürler ve Müdür Yardımcıları neden nöbet tutmuyor ?

Evet arkadaşlar malum biliyorsunuz haftada sadece 1 gün nöbet veriliyor herkese çoğu okul böyle. Neden Müdür ve yardımcıları nöbet tutmuyor mantığı ne ? Bunlar idare sözde . öğretmen raporlu olunca boştaki öğretmenlere ders kitlemeyi çok iyi biliyorlar. Yüzsüz bir şekilde söylüyorlar. Öğretmen de sırf idare ile arasının kötü olmaması için verilen angarya işi yerine getiriyor. Bunların mebbis kimliğinde öğretmen olduğu yazmıyor mu ? Bunlar boş derslerde bile derse girmeyen öğrencilerin durumunu bie kontrol edeyim demeyen insanlar. Bence bunu MEB ciddi bir şekilde düşünmeli gün 7 8 saat ise 6 saat boş bu arkadaşlar.


786786
Aday Memur
06 Ağustos 2025 20:40

öncelikle nöbetçi idareci diye bir şey var mevzuatta. esas sıkıntı rehberlikçiler niye tutmuyor onlar günün 6 saati boş zaten okulda 6 saat durdukları şüpheli


Balik776
Memur
06 Ağustos 2025 20:46

Ben daha nöbet tutan 1 tane idareci görmedim bu zamana kadar varmı ? Tüm müdürleri kapsamalı ve yardımcılarını. Bence rehberlik öğretmenleride tutmalı. Sonuçta haftada bir gün. Kilo verirler . Kalp sağlıkları için diyorum yanlıs anlamayın;) Adam yiyor evde kebabı Müdür okul ögle saati bitişi gelmesen evine gidiyor... Öğle rahatça her gün yemeğini yiyor. Nöbetçi öğretmen yemek bile yiyemiyor çoğu zaman. Adam kebabını yiyor sonrada öğretmene kızıyor bak öğrenciler napıyor yok lavaboyu söyle yapıyor böyle yapıyor. Mide doydu tabi azıcık saldıracak ki göbiş de ki poteinler glikoz lar harekete geçecek bir rahatlayacak EGO tatmin olacak..

786786, 54 dk. önce

öncelikle nöbetçi idareci diye bir şey var mevzuatta. esas sıkıntı rehberlikçiler niye tutmuyor onlar günün 6 saati boş zaten okulda 6 saat durdukları şüpheli

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