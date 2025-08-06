KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan


06 Ağustos 2025 20:39
İİBF Alım

Aralık'ta iibf için kaç alım olur acaba tahmini olan var mı puanlar kaça düşer ?


memurolacam19
Memur
06 Ağustos 2025 21:20

77 ye kadar düşer diyorlar diğer sayfalarda yani


Sibel.lll
Aday Memur
07 Ağustos 2025 08:05

Aralık'ta 77 çok mümkün görünmüyor hocam hangi sayflxalar diyo

memurolacam19, Dün

77 ye kadar düşer diyorlar diğer sayfalarda yani


the back of furkan
Daire Başkanı
07 Ağustos 2025 08:53

80+

