KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan


06 Ağustos 2025 20:39
İibf

Aralık'ta iibf için kaç alım olur acaba tahmini olan var mı puanlar kaça düşer ?


memurolacam19
Memur
06 Ağustos 2025 21:20

77 ye kadar düşer diyorlar diğer sayfalarda yani

Toplam 1 mesaj

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