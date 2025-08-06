Saglik kurulu raporu

Adliyede zabit katibiyi olarak 14. Senemi calismaktayim, 2019 yılında tetik parmak teshisi konuldu ve o donem bir parmağımdan ameliyat oldum, sonrasinda sağlık mazeretine dayalim birim değişikliği talep ettim, ancak reddoldu ve o dönemden beri aynı şekilde çalışmaktayım, son zamanlarda rahatsizligim ameliyat olduğum parmağımda dahi nüksetti ve bir çoğu parmagimda aynı rahatsızlık ortaya çıktı, son olarak 2025 yilinda telrar ameliyat oldum, ayrica yine ayni yil icinde bu rahatsizligim nedeniyle doktor tarafindan meslek hastalıgi uzmanına sevk edildim ve meslek ile iliskili hastalik teshisi konuldu. Ayrıca ritmik tekrarlayan hareketlerden kaçınmam gerektiği-uygun birimde calistirilmam gerektiği yönünde rapor düzenlendi, sonrasında da saglik kurulu tarafından onaylandı. Rahatsızlığım artarak devam ediyor ve meslek hastaligi uzman raporunun görüşü de yaptigim işle ve unvanım ile celismektedir. Sizce ne yapabilirim?