Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : Lanet


06 Ağustos 2025 21:22
DHMİ danıştay kararı

DHMİ de yargı kararı (danıştay kararı), uygulacakmı

Toplu sözleşmede maddeler içinde olan mahkeme kararı uygulanması büyük ihtimal .Atsepco ve Atc co arkadaslarin uykuları kaçıyor sözde grup meselesi olan ve Danıştay kararının uygulamamak için elinden geleni yapan geçmişteki genel müdür hüseyin keskin ,şuanki genel müdür Enes çakmak nasıl bir politika izledi zengine daha fazla fakire daha az politikasiyla devam ediyor.Son çıkarılan performans primlerinde grup olayının olmadığını müdürlerin hatta uzmanların bile aldığını dile getirelim Enes çakmak beyin büyük gayretiyle çıkan performans primleri nasıl oldu hiç işe gelmeyen veya hiç işe yaramayan uzmanlar nasıl 7/24 hususuna göre çalısan diğer meslek mensuplarından fazla performans havacılık tazminatı alıyor?

Enes çakmak kendi adamlarını atayıp müdür yapıp nasıl birinci gruba aldı sayın çok bilmiş ATC ve atsep arkadaşlar sizce hiç işe gelmeyen uzman birinci Grubu hak ediyormu yoksa diğer meslek mensuplarımı hak ediyor sizin vicdanınıza kalmış ?

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