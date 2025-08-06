Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : gül-feşan


06 Ağustos 2025 22:16
Zabıta Bakmakla Yükümlü

merhaba bem zabıta memuruyum oğlumun saglık sorunlarından dolayı %99engelli durumda ben oğlumun saglık tedavisi gördüğü il ve ilçeye gitmek istiyorum olumsuz oluyor benim gibi gitmek isteyince giden yada gidemeyen varmı

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