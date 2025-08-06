Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


06 Ağustos 2025 22:20
Raporluyken il dışına çıkmak

Arkadaşlar sanırım 1981 mevzuatına göre amirin iznine bağlı iken bu durum 2011 mevzuatında belirtilmemiş. Hastayım, tek yaşıyorum, hal böyle olunca eğer raporluyken memlekete gidebiliyorsak gideceğim, yoksa tıpış tıpış evimde yatacağım. Aydınlatırsanız sevinirim

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