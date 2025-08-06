Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


06 Ağustos 2025 22:30
Şark sonrası batı

Arkadaşlar benim ilk Şark sürem 2021 Martta başladı daha sonra 2025 yılında şark süresi 6 yıl olarak açıklandı.

İlk sorum ben 2021'de başladığım için 4 yıllık süreye mi tabiyim

İkinci sorum ise Şark olan çalıştığım il batıya dönerse şark sürem bittikten sonra aynı ilde batıyı da yapabilir miyim? Ne yapmam lazım

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