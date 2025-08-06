KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan


06 Ağustos 2025 22:33
Bilgisayar işletmeni sertifikası e devlete kayıtlı olmaması ?

Arkadaşlar MEB onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahibim belki yirmi yıl önce Halk eğitim kursundan almıştım . Haliyle e devlette kayıtlı değil sizce sorun olur mu herhangi bir atanma durumunda ?

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