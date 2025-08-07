Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : E.Kayı Han


07 Ağustos 2025 01:17
2025 Mart donemi docentlik basvurusunda (ozellikle Muhendislik Temel Alani'nda) "derleme makalenin a

Merhaba arkadaşlar,

CIMER üzerinden UAK`a ilettiğim 3 bilgi edinme başvuruma maalesef doyurucu ve net bir yanıt alamadım. O yüzden deneyimlerinizden yararlanmak isterim. UAK`in web sitesinde yer alan "Mühendislik Temel Alanı" için doçentlik başvuru şartlarında belgesinin son sayfasında yer alan "Yayımlanmış Makale" tanımında "Özgün makale" şeklinde bir ifade yer almaktadır. Ben, YOKSIS`e yayinlarimizi girerken seçtiğimiz makale türlerini de göz önünde bulundurarak bunun "araştırma makalesi" olduğunu dusunuyorum. Doçentlik dosyası değerlendirme aşamasında jüri üyesi olarak pek çok kez görev yapmış hocalarıma ve daha önce doçentlik başvurusu yapmış arkadaşlarıma da sorduğumda onlar da "asgari puanlamaya derleme makalelerin katılmaması gerektiği" yönünde fikir beyan ettiler. Ancak ekim ayında doçentlik başvurusu yapmaya hazırlanan bir aday olarak yaş tahtaya basmak da istemiyorum.

Acaba Mart 2025 döneminde Mühendislik Temel Alani`ndan doçentlik başvurusunda bulunup da jüri üyelerinden "derleme makaleler, asgari puan hesaplamasına katılmaz" seklinde yorum alan ve bu yüzden "asgariden başarısız olan" arkadaşlarımız varsa deneyimlerini buraya yazabilir mi? Şimdiden, koyacağınız katkı için hepinize teşekkür ederim.

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