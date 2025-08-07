Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


07 Ağustos 2025 01:30
İnfaz koruma sağlık şartları psikiyatri elenme sebebi mi?

İKM için bir yere başvurdum benim dikkat eksikliği tanım var ama raporum yok 5,6 kez ilaç kullandım sadece dikkat eksikliği için kırmızı reçeteliydi. Bu engel mi? Yönetmelikte karşılığını bulamadım bilenler aydınlatırsa sevinirim.

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