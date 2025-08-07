1-ceza yargılaması sürerken , sorusturma aşamasında koltukta yapılan teşhis isleminde ; yabanci uyruklu, tercumansiz kendisini ifade edebildiği Türkçeyi konusabildigini beyan ederek polis eşliğinde tutanak tutulması ve tercumansiz teshis işlemi yapılması ne kadar doğru delil değeri var mıdır?kaldı ki ifade verirken Türkçe okuma yazması olmaması üzerine tercuman eşliğinde ifadesi aliniyor o şekilde beyan geçiyor.

Savcı mutalasi : kollukta yapılan teshis var rusvetden ceza verin bu kadar basit mi ...

Hakim:savunmayı bekliyor

2-delil yetersizliginden beraat alınması durumunda emniyet geri dönüşte sorun sıkıntı çıkarır mı?hangi maddeden beraat alınmalı ki geri dönüşte problem olmaması için ...

Konu rusvet gorevi kotuye kullanma iddasi ..idare mahkemesi suan bekleme kararı verdi ceza mahkemesi sonuclanasiya kadar bekliyor