07 Ağustos 2025 08:35
Yeşil pasaport hakkında

Arkadaşlar selamlar.

Yeşil pasaport almak için memurun nereye başvurması lazım? İşlemler ne kadar zaman alıyor?

Teşekkürler.


volkanv38
Genel Müdür
07 Ağustos 2025 08:41

Personel servisinden kadro derecenizin 1, 2 veya 3 olduğuna dair bir standart form var onu alıyorsunuz. Daha sonra nüfustan yeşil pasaport başvurusu için randevu alıyorsunuz. Randevuya gitmeden defter bedelini yatırıp 2 biyometrik fotoğraf çektiriyorsunuz sonra gidip nüfustan başvuru yapıyorsunuz. Aynı gün pasaport basılıp ankaradan adresinize postalanıyor ortalama 2-3 günde elinize geçer. Ben pazartesi işlemleri yaptırıp salı nüfusa gittim perşembe pasaport elimdeydi.


zxvadsf
Memur
07 Ağustos 2025 08:43

Çok teşekkür ederim.


Çakırbeyliii
Aday Memur
07 Ağustos 2025 09:37
kamudaki tüm memurlar için geçerli mi
volkanv38, 1 saat önce

akabeli3206
Aday Memur
07 Ağustos 2025 09:39

evet kamudaki tüm memurlar için geçerli.anck en az 3 derece olmak lazım

Çakırbeyliii, 5 dk. önce
kamudaki tüm memurlar için geçerli mi
