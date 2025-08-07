Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


07 Ağustos 2025 09:35
emeklilik
Merhaba. iki sene ucretsiz izini daha sonra emekli olmaya yakin sigortasni odeyip disardan emekli olan var mi ya da bilgisi olan var mi tesekkur ederim.

Çok Yazılan Konular

ÖMK'da Yeni Kılavuz Bekleyişi (Başöğretmenlik/Uzman Öğretmenlik)Müdürler ve Müdür Yardımcıları neden nöbet tutmuyor ?Aile Birliği Tayin Sonuçları HakkındaSahte DiplomaAli Yalçın'ın öğretmenlerle ilgili bir şey söylememesi.Müdür yardımcılığında 4 yıl süresi dolanlar40 dakikalık ders süresi öğrenciler için çok fazlaAile Birliği Mazereti Yer DeğişikliğiÖğretmenevleri geliştirilmelidir.İlçeden ilçeye yer değiştirmede yolluk sorunu

Sözlük

Bugün olanlar 4 keçe 1 ilk buluşmada pepeçura isterim diyen kız 1 park halindeki araca çarpılması 3 herostratus 2 asgari ücretle çalışıp ıphone5 kullanmak 1 günün sözü 1 milis 1 Ss 4 uzaklaşma isteği 1

Son Haberler

Petrol hakkına müteallik kararBeşir Atalay'a yapılan vefasızlığa bir tepki de eski Rektör'denResmi Gazete'de yayımlandı: KOBİ'nin tanımı değiştiIğdır Havalimanı Uluslararası Giriş-Çıkışlara AçıldıTEİAŞ, Yeni Enerji Hatları İçin Taşınmazları Kamulaştıracak

Editörün Seçimi

Kamu İşçisi ile Memur#sonuçyoksaistifamemursenMemura yüzde 6 işçiye yüzde 24Yeni işçi maaşı en düşük 75 bin2025 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.Kamu işçisi zam teklifi ;)Toplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?