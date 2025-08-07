Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


07 Ağustos 2025 09:35
Sigortasını ödeyip dışarıdan emekli olan var mı?

Merhaba. iki sene ucretsiz izini daha sonra emekli olmaya yakin sigortasni odeyip disardan emekli olan var mi ya da bilgisi olan var mi tesekkur ederim.

Çok Yazılan Konular

ÖMK'da Yeni Kılavuz Bekleyişi (Başöğretmenlik/Uzman Öğretmenlik)ÖMK yayınlandı Müdürler ve Müdür Yardımcıları neden nöbet tutmuyor ?Aile Birliği Tayin Sonuçları HakkındaAli Yalçın'ın öğretmenlerle ilgili bir şey söylememesi.Sahte DiplomaMüdür yardımcılığında 4 yıl süresi dolanlarŞeflik yapmak değer mi gerçekten?İl emri geldi mi? Gelmedi mi?Aile Birliği Mazereti Yer Değişikliği

Sözlük

sahte 1 hacettepe 1 Bugün olanlar 4 peçete 1 herostratus 1 milis 1 keçe 1 asgari ücretle çalışıp ıphone5 kullanmak 3 ilk buluşmada pepeçura isterim diyen kız 1 ayasofya camisi 1

Son Haberler

2025-TUS ve 2025-STS Sınav Giriş Belgeleri Erişime AçıldıFidan Şam'da Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüşecekİzmir'de bir yanda susuzluk bir yanda çöp krizi varKamu kurumları, sahte e-imza olayından hangi dersleri çıkarmalı!Özel Güvenlik Ve Koruma Programına Badminton Şartı!

Editörün Seçimi

Kamu İşçisi ile Memur#sonuçyoksaistifamemursenMemura yüzde 6 işçiye yüzde 24Yeni işçi maaşı en düşük 75 bin2025 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.Kamu işçisi zam teklifi ;)Toplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?