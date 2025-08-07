Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
07 Ağustos 2025 09:49
İl emri geldi mi? Gelmedi mi?

Bazı öğretmen sayfaları il emri geldi demiş tam olarak nedir son durum?


1MertMert1
Aday Memur
07 Ağustos 2025 10:24

Benimde atamam olmadı inşallah il emri verilir


sanatogretmeni
Şef
07 Ağustos 2025 10:48

hiç bir yer açılmadı mı? yoksa siz mi tercih yapmadınız?

1MertMert1, 2 saat önce

Benimde atamam olmadı inşallah il emri verilir


1MertMert1
Aday Memur
07 Ağustos 2025 11:19

Hiçbir yer açılmadı eşimle uygun görülen bir ilde aile bütünlüğü sağlanması seçeneğinde kabul ettim yine de atama yapılmadı

sanatogretmeni, 1 saat önce

hiç bir yer açılmadı mı? yoksa siz mi tercih yapmadınız?


degerzade
Memur
07 Ağustos 2025 11:45

Yıllardır yapılan il emri atamalarının sonucu bu hiçbir yer açılmaması. Hala aynı hata da diretiliyor. Herkes sadece kendisini düşünüyor. İl emri büyük bir hatadır.


yldzhmt
Şube Müdürü
07 Ağustos 2025 12:07

Sizden oncekiler belki de sizden daha dusuk puablarla il emriyle geldikleri icin illerde norm kalmadi

Toplam 5 mesaj

