icra katipleri taşıma ruhsatı

Arkadaşlar icra katiplerinin taşıma ruhsatı alabilmesi için herhangi bir çalışma var mı, bunun için ne yapmak lazım? Hacizlerde kolluk kuvvetini zor temin ediyoruz artık gerçekten kendimizi güvende hissetmiyoruz. Cimere topluca talep olustursak bir sonuç alabilir miyiz?

