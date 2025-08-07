Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


07 Ağustos 2025 09:55
icra katipleri taşıma ruhsatı
Arkadaşlar icra katiplerinin taşıma ruhsatı alabilmesi için herhangi bir çalışma var mı, bunun için ne yapmak lazım? Hacizlerde kolluk kuvvetini zor temin ediyoruz artık gerçekten kendimizi güvende hissetmiyoruz. Cimere topluca talep olustursak bir sonuç alabilir miyiz?

ozgurr34
Aday Memur
07 Ağustos 2025 10:32

Hocam yanlış anlamayın ama kolluğun bile silahını zor kullandığı bir ortam var, silah sanıldığı kadar sorun çözen bir şey değil sorumluluğu çok fazla ve iş kötü yerlere gittiğinde ceza almanız çok olası. Polisleri bilmiyorum ancak askeri personellerin büyük bir çoğunluğu (belli başlı bölgeler hariç) beylik tabancasını taşımıyor evet mesleğe ilk girenlerin çoğunluğu (buna ben de dahildim) büyük bir hevesle silah taşıyor ancak zaman geçtikçe yükten, sorundan başka bir şey olmadığı anlaşılıyor.


scolfieldd
Aday Memur
07 Ağustos 2025 10:34
tabi ki öyle katılıyorum size fakat silahın hayat kurtardığı birçok örnek de var bilinçli bir şekilde önlem almak gerektiğini düşünüyorum
Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

300bin TL promosyon için Sosyal Medya Platformunda BirlikPromosyon tarihi belli olduAile Yılı / Yarı zamanlı çalışmaTaksirle yaralama trafik kazasıMemurlar Net Adalet Bakanlığının Promosyon haberini ne zaman yapacak?İnfaz koruma memurları günüKatiplik ve Kurum değişikliği hkSağlık kurulu raporuAnne baba sağlıklarından dolayı mazeret tayini yazılabilir mi.Katipler Dibi gördü (Bakanlığımızın dikkatine)

Sözlük

zihinsel engelli 1 peçete 1 herostratus 1 Ss 4 günün sözü 1 keçe 1 Geceye bir not bırakalım. 1 hacettepe 1 gap year 1 park halindeki araca çarpılması 3

Son Haberler

TOKİ temmuzda 7 bin 358 konutu hak sahiplerine teslim ettiOGM'den 'yüksek yangın riski' uyarısıPutin ve Trump'ın görüşmesi için hazırlıklar başladıCumhurbaşkanı Erdoğan: Mukaddes değerlere leke sürdürmedikİstanbul'da Gazze'ye destek için yürüyüş düzenlenecek

Editörün Seçimi

Kamu İşçisi ile Memur#sonuçyoksaistifamemursenMemura yüzde 6 işçiye yüzde 24Yeni işçi maaşı en düşük 75 bin2025 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.Kamu işçisi zam teklifi ;)Toplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?