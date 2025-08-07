Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
07 Ağustos 2025 10:15
ÖMK yayınlandı
1 Eylül 15 Aralık baz alındı eğitim süreci hayırlı olsun bekleyenlere

sanatogretmeni
Şef
07 Ağustos 2025 10:20

31 aralık baz alınmış ne eylülü?


Englishteachh
Aday Memur
07 Ağustos 2025 10:21
1 Eylül 15 aralığa kadar oba üzerinden 80 saati tammaladiktan sonra uzman başöğretmenlik gününu bekleyeceksiniz

gazımıycen
Aday Memur
07 Ağustos 2025 10:22
kısa dönem askerlik sayılmamış

Englishteachh
Aday Memur
07 Ağustos 2025 10:26
mebbiste uzmanlık ve başöğretmenlik tarihinize bakınız Aralık 15 itibariyle hakedisiniz varsa oba dan eğitimi tamamlayıp okul idaresine ordanda MEM e haber verilir gününüz ayın 1 inden önce ise o aya değilse bir sonra ki aya tazminatli bir şekilde maaşibiza yansır

Englishteachh
Aday Memur
07 Ağustos 2025 10:28
satılmadı aaker öğretmenlerinde 26 günü sayılmadı
gazımıycen, 2 saat önce
kısa dönem askerlik sayılmamış

rnsrnsrns
Aday Memur
07 Ağustos 2025 10:31

23 Ağustos'ta sürem doluyor Eylül maaşına tazminat yetişir mi acaba yoksa Ekim'e mi sarkar?


Englishteachh
Aday Memur
07 Ağustos 2025 10:33
Eylül'de eğitim başlıyor 7 günde tamamlar sin elden takıp edersen yetişebilir

rnsrnsrns
Aday Memur
07 Ağustos 2025 10:34

Teşekkür ederim

Englishteachh, 2 saat önce
Eylül'de eğitim başlıyor 7 günde tamamlar sin elden takıp edersen yetişebilir

Englishteachh
Aday Memur
07 Ağustos 2025 10:35
rica ederim
rnsrnsrns, 2 saat önce

Teşekkür ederim


Esragnl
Memur
07 Ağustos 2025 10:40
28 eylülde sürem doluyor kasımda ek başvuruya mı başvuracağım yoksa ağustosta oluyor mu

Englishteachh
Aday Memur
07 Ağustos 2025 10:41
yok hocam 15 Aralık baz alınmış ya siz 20 Ağustosta başvuru yaparsınız eğitimi tamlarsiniz Ekim 15 itibariyle tazminatıniz maaşa yansır
Esragnl, 1 saat önce
28 eylülde sürem doluyor kasımda ek başvuruya mı başvuracağım yoksa ağustosta oluyor mu

Gxxx
Aday Memur
07 Ağustos 2025 10:43
Çok şükür yayınlandı

Englishteachh
Aday Memur
07 Ağustos 2025 10:44
aynen hocam şükür
Gxxx, 1 saat önce
Çok şükür yayınlandı

gazımıycen
Aday Memur
07 Ağustos 2025 10:45
sendikalar uyuyor askerlik sayılsın diyip bir cacık yapmıyorlar zile basıp kaçıyorlar

Lewo124
Şef
07 Ağustos 2025 11:25
hocam yanlış bilgi veriyorsunuz. 31 Aralık 2025 tarihi baz alındı. kılavuzu okuyun.
Englishteachh, 1 saat önce
yok hocam 15 Aralık baz alınmış ya siz 20 Ağustosta başvuru yaparsınız eğitimi tamlarsiniz Ekim 15 itibariyle tazminatıniz maaşa yansır

Lewo124
Şef
07 Ağustos 2025 11:29
arkadaşlar kılavuzu okuyun yanlış bilgi sahibi olmayın. arkadaş olayın sıcaklığı İle haklı olarak sevincini paylaşmak için yazmış ama kılavuza bakın. Dikkatlice bakın.

jajacoelho
Genel Müdür
07 Ağustos 2025 11:55

13 ekimde 20 yılım doluyor ..ekim maaşları önce yapıldığı için yetişmeyecektir..15 kasımda çift tazminat mı alacağım?


Lewo124
Şef
07 Ağustos 2025 11:57
aynen hocam. sertifika düzenlenme tarihi baz alınacak.
jajacoelho, 14 dk. önce

13 ekimde 20 yılım doluyor ..ekim maaşları önce yapıldığı için yetişmeyecektir..15 kasımda çift tazminat mı alacağım?


jajacoelho
Genel Müdür
07 Ağustos 2025 12:02

ister 1 ekim ister 29 ekim olsun maaşa yansıma 15 kasımda tek tazminat olacak..doğrusunu öğrendim..

Lewo124, 12 dk. önce
aynen hocam. sertifika düzenlenme tarihi baz alınacak.

Englishteachh
Aday Memur
07 Ağustos 2025 12:05
sizin tazminat Kasım'da gicam aynen
jajacoelho, 14 dk. önce

13 ekimde 20 yılım doluyor ..ekim maaşları önce yapıldığı için yetişmeyecektir..15 kasımda çift tazminat mı alacağım?

12

