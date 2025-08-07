Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


07 Ağustos 2025 10:52
EĞİTİM OTOMASYON PROGRAMI (OKUL-KURS-DERSHANE VB)

&#10148; Eğitim süreçlerinizi tek bir panelden kolayca yönetebilirsiniz.

&#10148; Mobil uyumlu arayüzle her yerden erişim sağlayabilirsiniz.

&#10148; Eğitim planlamasını optimize ederek zamandan tasarruf sağlar.

&#10148; Güçlü istatistiksel analizlerle başarıyı ölçebilir, gelişimi yönetebilirsiniz.

&#10148; Velilere ve öğretmenlere anlık ve hızlı geri bildirimler sağlayabilirsiniz.

&#10148; Yeni eklenen mobil eklentisi ile yapay zeka destekli sınav analizlerine ulaşabilirsiniz.

&#10148; Programımız, en fazla 1 dakikada indirip kurabileceğiniz bir Windows uygulamasıdır.

&#10148; Aynı anda sınırsız sayıda bilgisayarda sorunsuz şekilde çalışabilirsiniz.

&#10148; Öğrenci sayısında herhangi bir sınırlama yoktur.

&#10148; Kullanıcı dostu arayüzü sayesinde öğrenilmesi ve adapte olunması kolaydır.

https://www.teknosinav.com/

Çok Yazılan Konular

ÖMK'da Yeni Kılavuz Bekleyişi (Başöğretmenlik/Uzman Öğretmenlik)Müdürler ve Müdür Yardımcıları neden nöbet tutmuyor ?Aile Birliği Tayin Sonuçları HakkındaÖMK yayınlandı Sahte DiplomaAli Yalçın'ın öğretmenlerle ilgili bir şey söylememesi.Müdür yardımcılığında 4 yıl süresi dolanlar40 dakikalık ders süresi öğrenciler için çok fazlaAile Birliği Mazereti Yer DeğişikliğiŞeflik yapmak değer mi gerçekten?

Sözlük

ilk buluşmada pepeçura isterim diyen kız 1 sandal 1 günün sözü 1 ayasofya camisi 1 keçe 1 Bugün olanlar 4 zihinsel engelli 1 hacettepe 1 Geceye bir not bırakalım. 1 asgari ücretle çalışıp ıphone5 kullanmak 1

Son Haberler

TOKİ temmuzda 7 bin 358 konutu hak sahiplerine teslim ettiOGM'den 'yüksek yangın riski' uyarısıPutin ve Trump'ın görüşmesi için hazırlıklar başladıCumhurbaşkanı Erdoğan: Mukaddes değerlere leke sürdürmedikİstanbul'da Gazze'ye destek için yürüyüş düzenlenecek

Editörün Seçimi

Kamu İşçisi ile Memur#sonuçyoksaistifamemursenMemura yüzde 6 işçiye yüzde 24Yeni işçi maaşı en düşük 75 bin2025 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.Kamu işçisi zam teklifi ;)Toplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?