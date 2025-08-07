KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Belediye mi TCDD mi? -EEM

Merhaba arkadaşlar,

elektrik elektronik mühendis kadrosuyla kamuda göreve başlayacağım ve belediye ile TCDD arasında bir tercih yapmam gerekiyor. Ancak iki kurum hakkında da net bilgim yok ve karar vermekte zorlanıyorum. Belediyelerde siyasi etkilerin fazla olduğu, bazı evraklara zorla imza attırıldığı ve sorumluluğun yüksek olduğu yönünde bazı duyumlar aldım. Bu tür şeyler gerçekten yaşanıyor mu, yoksa istisnai durumlar mı?

Öte yandan TCDD?nin daha kurumsal ve oturmuş bir yapısı olduğunu, işlerin belli bir düzende yürüdüğünü duydum ama orada da saha çalışması fazla olabilir mi bilmiyorum. Ben daha çok ofis ortamında çalışmak isteyen biriyim; sorumluluğu ve stresi az olan bir yer tercih etmek istiyorum.

Ayrıca maaş konusunda da iki kurum arasında ciddi bir fark olup olmadığını merak ediyorum. Ek ödemeler, sosyal haklar, çalışma saatleri ve yükselme imkânları bakımından hangisi daha avantajlıdır?

Bu iki kurumdan birinde çalışan veya bilgi sahibi olan arkadaşlar tecrübelerini paylaşırsa çok sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim.

