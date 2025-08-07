Gündem \ Siyasi, Tarihi ve Dini konular
07 Ağustos 2025 11:38
Kürtaj

aile bakanlığı nüfus azalıyor dedi.

diyanet fetvasında giyinik çıplaklıktan bahsetti.

cumhurbaşkanı lgbt ye karşıyız dedi.

içişleri çocukların suça sürüklenmesinin arttığını söyledi.

kürtajın serbest olduğu ülkemizde yenidoğanlar tartışılıyor.

kürtaj yasaklanmalıdır.

diyanet ve aile bakanlığı ne diyor?


Befy
Aday Memur
07 Ağustos 2025 12:04

Hem yasa hem de tıbbi fikir birliği aynı noktada değil. Bu yüzden öncelikle her ikisinin de neden yanlış olduğuna dair ikna edici bir argümana ihtiyacınız var. Hoşunuza gitmediğini ve konuyla ilgili notlar almanızı anlıyorum ama internetteki rastgele bir kişinin görüşü, hukuki ve tıbbi görüşün ağırlığına karşı anlamsızdır.

Kürtaj yasal, tıbbi ve (çoğu insan için) ahlaki olarak kabul ediliyor. Bunun neden yanlış olduğu ve değişmesi gerektiği konusunda iyi bir argüman sunmadığınızda haberleri dahil ederek açtığınız tartışmada başarısız olursunuz.

